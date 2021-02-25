Sokakta yürüyen kadını yaralayan sanığa 1 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de yolda yürüyen kadının, arkasından vurarak yaralanmasına neden olan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de yolda yürüyen kadının, arkasından vurarak yaralanmasına neden olan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydın Baysal'ın 26 Kasım 2020'de, yolda yürüyen müşteki Hatice Türkoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaraladığı anlatıldı.

Sanığın ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Baysal'ın, iş yerinde çalıştığı sırada kaynak yaparken patlama yaşanınca oksijen tüplerini kapattığını, can havli ile dışarı kaçarak "dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak" diye bağırdığını, bir anda şuurunu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştığını, müşteki Hatice Türkoğlu'na da engel olmak için ne yaptığını hatırlamadığını, canına bir şey olmasın diye hamlede bulunduğunu söylediği belirtildi.

Olaya ilişkin ifadesine başvurulan tanığın sanık Aydın Baysal'ın anlattıklarını doğruladığı kaydedilen iddianamede, buna rağmen müşteki Hatice Türkoğlu'nun sanıktan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda sanık Aydın Baysal'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın atılı suçtan 4 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Aydın Baysal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Maltepe Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta ikamet eden 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle evine doğru yürümeye başlamış, bu sırada kimliği belirlenemeyen ve yolda sağa sola koşturan bir kişi Türkoğlu'nu, arkasından vurarak yere düşürmüştü.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türkoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alarak, şüpheli şahıstan şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz