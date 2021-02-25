Sokakta yürüyen kadını yaralayan sanığa 1 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokakta yürüyen kadını yaralayan sanığa 1 yıla kadar hapis istemi

25.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:57
Sokakta yürüyen kadını yaralayan sanığa 1 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de yolda yürüyen kadının, arkasından vurarak yaralanmasına neden olan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de yolda yürüyen kadının, arkasından vurarak yaralanmasına neden olan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydın Baysal'ın 26 Kasım 2020'de, yolda yürüyen müşteki Hatice Türkoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaraladığı anlatıldı.

Sanığın ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Baysal'ın, iş yerinde çalıştığı sırada kaynak yaparken patlama yaşanınca oksijen tüplerini kapattığını, can havli ile dışarı kaçarak "dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak" diye bağırdığını, bir anda şuurunu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştığını, müşteki Hatice Türkoğlu'na da engel olmak için ne yaptığını hatırlamadığını, canına bir şey olmasın diye hamlede bulunduğunu söylediği belirtildi.

Olaya ilişkin ifadesine başvurulan tanığın sanık Aydın Baysal'ın anlattıklarını doğruladığı kaydedilen iddianamede, buna rağmen müşteki Hatice Türkoğlu'nun sanıktan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda sanık Aydın Baysal'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın atılı suçtan 4 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Aydın Baysal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Maltepe Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta ikamet eden 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle evine doğru yürümeye başlamış, bu sırada kimliği belirlenemeyen ve yolda sağa sola koşturan bir kişi Türkoğlu'nu, arkasından vurarak yere düşürmüştü.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türkoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alarak, şüpheli şahıstan şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokakta yürüyen kadını yaralayan sanığa 1 yıla kadar hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:00:31. #1.14#
title