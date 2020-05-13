Sokakta yürüyen gruba otomobilden pompalı ile ateş açıldı: 3 yaralı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokakta yürüyen 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 11 kartuş ele geçirdi. Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA