ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
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ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü

09.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:57

Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldüADANA'da Numan Yücel (41), sokakta yürürken arkasından yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte ağır yaralandı.

Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü

ADANA'da Numan Yücel (41), sokakta yürürken arkasından yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Yücel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Numan Yücel sokakta yürürken, arkasından yaklaşan otomobildeki 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Numan Yücel, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü
ADANA Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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