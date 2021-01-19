Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti
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Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti

19.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:51
Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada düşüp başını yere çarpan Muhittin Gülen (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada düşüp başını yere çarpan Muhittin Gülen (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta meydana geldi. Muhittin Gülen, sokakta yürüdüğü sırada bilinmeyen nedenle yere düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Gülen, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhittin Gülne'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis soruşturma başlattı.

   


Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti
Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti
Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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