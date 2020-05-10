- Sokakta yaşayan Yunus Burak'ın dramı: "2 aya yaklaştı yıkanmıyorum"

- Sokakta yaşayan Yunus Burak'ın dramı: "2 aya yaklaştı yıkanmıyorum" Sokakta yaşıyor, kısıtlama nedeniyle memlekete gidemiyor "İstanbul Senin, Hayat Senin" yazısı altında yatıyor İstanbul'da sokakta yaşayan 33 yaşındaki Yunus Burak, seyahat kısıtlaması nedeniyle memleketi Nevşehir'e...

- Sokakta yaşayan Yunus Burak'ın dramı: "2 aya yaklaştı yıkanmıyorum"

Sokakta yaşıyor, kısıtlama nedeniyle memlekete gidemiyor

"İstanbul Senin, Hayat Senin" yazısı altında yatıyor

İSTANBUL - İstanbul'da sokakta yaşayan 33 yaşındaki Yunus Burak, seyahat kısıtlaması nedeniyle memleketi Nevşehir'e gidemezken sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yaşadığı zorlukları anlattı. Burak, "2 aya yaklaştı yıkanmıyorum. Nevşehir'e gitmek istiyorum. Yasak olduğu için hiçbir yere gidemiyorum. Eşim bekliyor beni arayamıyoruz yiyecek ekmeğimiz yok" dedi. Aylardır sokaklarda olduğunu söyleyen Burak'ın "İstanbul Senin, Hayat Senin" yazısı altında yatması ise dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da sokakta yaşayan evsizler kısıtlamanın olduğu günlerde ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Bazen yemek bile bulmakta güçlük çeken evsizler, kısıtlamanın olduğu günlerde kendilerinin de düşünülmesini istiyor, İstanbul'da birçok evsizden biri olan 33 yaşındaki Yunus Burak 8 aydır İstanbul sokaklarında yaşıyor. Salgın nedeniyle işsiz kalan ve seyahat kısıtlaması nedeniyle de memleketi Nevşehir'e gidemeyen Yunus Burak, kısıtlamanın olduğu günlerde sokakta yaşamanın daha da zorlaştığını belirterek İBB'nin kendilerine yardım etmediklerini söyledi. Sokakta kalan Burak'ın Tophane Parkı'nda "İstanbul Senin, Hayat Senin" yazısı altında yatması dikkat çekerken, Burak, 2 aydır banyo bile yapamadığını söyledi. Burak'ın küflenmiş ekmekler arasından yiyecek ekmek aradığı o anlar ise yürekleri sızlattı.

"2 aya yaklaştı yıkanmıyorum"

Sokakta yaşadıklarını anlatan 33 yaşındaki Yunus Burak, "Dışarıda kalıyorum, Yaklaşık 8 aydır dışarıdayım, Nevşehir'den buraya çalışmaya geldim. Virüs çıktı, evimizin kirasını ödeyemedik, sokağa düştük. İBB Esenyurt'ta Barınma Evi'ne aldı orada rahatsızlandık ambulansla hastaneye gittik. Geri kabul etmediler şu anda orayı zaten kapalı gösteriyorlar. Tekstilciydim, 2 aya yaklaştı yıkanmıyorum. Midemde ülser var, tedavi süreci çabuk olduğu için Nevşehir'e gitmek istiyorum. Yasak olduğu için hiçbir yere gidemiyorum. Virüs yok yakalanmadık ama her an yakalanabiliriz. Sokağa çıkma kısıtlamasının bize büyük zararı var, ceza yeme olasılığımız yüzde yüz. Parka battaniye serip yatıyorum. Yetkililere söylemek istediğim tek şey, benim ikametim Nevşehir'de ailem orada. Yukarıda parkta yatanlar da var 20-25 kişi dışarıdayız. Eşim bekliyor beni şuan görüşemiyoruz, arayamıyoruz cepte para yok, yiyecek ekmeğimiz yok. 153'ü aradık, biz şunu istiyoruz memleketine gitmek isteyenler var göndersinler" dedi.

Kaynak: İHA