Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler
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Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler

Modacı Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta sokakta yaşayan insanlara yardım etmek için bir araya geldi. Ünlü isimler, önceki gece Fikirtepe'de barınakta yaşayan insanlara ünlü yardım etti

02.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:41
Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Emel Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik hep birlikte bu soğuk havada ateş başında birlikte ısındık. Her hafta başka bir ilçede sokakta yaşayan insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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