Sokakta Yaşayan Vatandaşın Dramı

Samsun'da kalacak yeri olmayan ve 6 gündür bir parktaki bankta uyuyan 48 yaşındaki Saadettin Uluışık, çalışacak bir iş ve kalacak yer istiyor.

En son ayrıldığı işten sonra belli bir süre işsizlik maaşıyla geçinen Saadettin Uluışık, İŞKUR vasıtasıyla bulduğu iş için İstanbul'a gitti. Yaşı gerekçesiyle işe kabul edilmeyen Uluışık, tekrar memleketi Samsun'a döndü. Samsun'da kaldığı evden de maddi imkansızlıklar yüzünden ayrılan Uluışık, 6 gündür sokakta kalıyor. Gece bankta yatan, gündüz iş arayan Uluışık, yaşı gerekçesiyle iş başvurularından bir sonuç alamıyor. Çaresiz durumda olan Uluışık, iş ve kalacak yer için yetkililerden yardım istedi.

6 gündür parkta yattığını belirten Uluışık, "Yaştan dolayı kimse iş vermiyor. Daha önce eski bir evde kaldım. Oradan da çıkmak durumunda kaldım. Şimdi parkta kalıyorum. Akşamları soğuktan donuyorum. Başımı sokacak bir ev ve iş imkanı istiyorum. Eğer bir ev ve iş bulamazsam sokaklarda sürünmeye devam edeceğim" dedi.

Uluışık'ı yaklaşık 25-30 yıldır tanıdığını belirten Atilla Yılmaz, kendisinin mağdur durumda olduğunu söyledi. - SAMSUN