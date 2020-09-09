Sokakta yaşayan madde bağımlısı genç, polisin yardımıyla tedaviye başladı
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Sokakta yaşayan madde bağımlısı genç, polisin yardımıyla tedaviye başladı

Kayseri'de 7 yıldır sokaklarda yaşayan ve bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmak isteyen genç, polis ekiplerinin girişimleriyle tedaviye başladı.

Sokakta yaşayan madde bağımlısı genç, polisin yardımıyla tedaviye başladı
09.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:13

Kayseri'de 7 yıldır sokaklarda yaşayan ve bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmak isteyen genç, polis ekiplerinin girişimleriyle tedaviye başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucudan kurtulmak için bir yerel kanaldan sesini duyurmaya çalışan 35 yaşındaki Ö.Y'ye yardım etmek amacıyla harekete geçti.

Uyuşturucu bağımlısı vatandaşı bularak yardım etmek isteyen ekipler, sokak sokak gezip 7 yıldır dışarıda yaşayan Ö.Y'ye kısa zamanda ulaştı.

Sokaktan alınıp emniyete getirilen Ö.Y, kendisiyle yakından ilgilenen ekiplerin telkinleri ve tavsiyeleri doğrultusunda tedaviyi kabul etti. Polisler tarafından Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezine (AMATEM) götürülen Ö.Y'nin tedavisine başlandı.

Uyuşturucu bağımlısı Ö.Y, AA muhabirine, uyuşturucudan kurtulmak istediğini ve bunun için polislerin yardım ettiğini söyledi.

Uyuşturucu yüzünden evsiz kaldığını belirten Ö.Y. şunları kaydetti:

"Ben 7 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Kayseri Emniyet Müdürlüğü bana sahip çıktı. Beni buraya kadar getirdiler, Allah onlardan razı olsun. Özellikle Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine Allah güç versin. Şimdi benim hastaneye yatışımı yaptırdılar. Polisler bana hep iyi davrandı ve arabayla buraya kadar getirdiler.

Buradan uyuşturucu kullananlara sesleniyorum; bunu bırakın, bunun sonu yok. Ben tedavi için hastaneye yatacağım. Ayakta duracak halim yok. Bunu bırakın, bunu kullanmayla hiçbir şey olmaz."

Kendine yardım eli uzatan polisleri hiçbir zaman unutmayacağını anlatan Ö.Y, "Bu illetten kurtulunca ilk olarak beni kurtaran polislere çiçeklerle gitmek istiyorum. Ondan sonra evlenmek istiyorum. Annem polisler beni yardım için aldı diye çok seviniyor. Bana yardım eli uzatan herkese sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

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