Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti
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Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti

Ankara'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti.

18.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:08
Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti

'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan 'in hayatı değişti.


Sosyal medyada görüntülerinin yer almasının ardından Ankara Valisi 'in talimatı ile tedavisi yapılan, ardından da işe yerleştirilen Hasan Maden duygularını dile getirdi. Hasan Maden kendisi gibi sokaklarda birçok Hasan olduğuna dikkat çekerek, kendisine yardımcı olan kurumlara ve kişilere teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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