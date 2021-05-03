Sokakta yaşayan canlar, tam kapanmada Süleymanpaşa Zabıtasına emanet

Süleymanpaşa Belediyesi, kapsamı genişletilerek tam kapanmaya dönüştürülen sokağa çıkma kısıtlamaları süresince yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kapsamı genişletilerek tam kapanmaya dönüştürülen sokağa çıkma kısıtlamaları süresince yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Veteriner İşleri Birimi ekipleri, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle, martı, güvercin, karga gibi kanatlı hayvanlar için ilçe merkezinde belirlenen noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Zabıtadan sokak hayvanlarına mama desteği

Bunun yanı sıra, tam kapanma sürecinin başladığı 30 Nisan Cuma gününden itibaren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de rutin çalışmaları sürdürürken sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya başladı.

Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamayan hayvanseverlerin açığını kapatmak ve beslenmede zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Zabıta birimleri, vatandaşlardan da takdir topluyor.

"Tedbirlere uyarak bir kap su, bir kap yemek"

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının gereği olarak aynı şehri paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da kucaklıyor ve ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Asli görevlerimizin yanı sıra sokak hayvanlarımızla yakından ilgilenerek mama ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunuyoruz. Havaların ısınması ile birlikte sokakta yaşayan canlarımızın hayati ihtiyaçlarından biri de su olmaktadır. Kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız, tam kapanma şartlarını ihlal etmeden, kapılarının önlerinde bir kap yemek ve bir kap su bulundurmalarıdır" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı