Sokakta yaralı bulup bakımını üstlendiği kedileri yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bulduğu yaralı ve hasta kedilere sahip çıkan hayvansever Birgül Onur, çıkan yangında kedilerini kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bulduğu yaralı ve hasta kedilere sahip çıkan hayvansever Birgül Onur, çıkan yangında kedilerini kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Yaşlı annesi ile sokakta bulduğu ve sahip çıktığı hasta ve yaralı 30'u aşkın kedisiyle Dikmen Mahallesi'nde kiralık evde yaşayan 40 yaşındaki Onur da Manavgat'taki orman yangınından etkilenenlerden biri.

Alevlerin bir anda evine sıçraması üzerine jandarma ekiplerinin yardımıyla annesiyle evden çıkmayı başaran Onur, kedilerinin kurtulması için evinin pencerelerini ve kapısını açık bıraktı.

Yangında 3-4 kedisi yaralı kurtulan Onur, diğer kedilerini kaybetmekten büyük üzüntü duyuyor.

Sokak kedileriyle ilgilenmeye devam edecek

Onur, AA muhabirine, sokaktaki hayvanlarla sürekli ilgilendiğini, evindeki kedileri de sokakta bulup sahiplendiğini söyledi.

İlgilendiği kedilerin kendisini evine kadar takip ettiğini belirten Onur, "30'dan fazla kedim vardı. Hepsini çok seviyordum. Yangın bir anda buraya geldi yoksa kedileri kurtarırdım. Jandarma hemen evi boşaltmamızı söyledi. Evdeki kediler kaçsın diye kapı ve pencereleri açtım. Kediler, ateşten de korktukları için her biri bir yere kaçtı, bulamadım. Çok yaşlı bir annem var, yürümekte zorluk çekiyor. Askerlerin yardımıyla annemi çıkardık. Yurda götürdüler." diye konuştu.

"Yangından sonra eve geldiğimde kedilerimi yanmış olarak buldum. Sadece 3-4 kedim yaralı kurtuldu." diyen Onur, sokaktaki kedilere bakmaya devam edeceğini söyledi.

Onur, "Hayrıma bakıyordum, hepsi sokaktaki kedilerdi, onlar da can. Yeni bir yere taşınmak zorundayım. Onları terk etmem. Kedilere bakmaya devam edeceğim." dedi.

Yaralı kedilerinin gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildiğini anlatan Onur, bazılarını sahiplendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam