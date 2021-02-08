Sokakta yakılan ateş polisi harekete geçirdi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolu kesecek şekilde yakılan ateş, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede, olayın herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığı ve ateşi yakan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, sokak üzerinde yolu kesecek şekilde ateş yaktı. Yolun kapalı olduğunu gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olası bir terör olayına karşı tedbirli olarak bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde, terör olayı olmadığı belirlenirken, polis ekipleri ateşe müdahalede bulundu. Sokakta yakılan ateş söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ateşi yakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK