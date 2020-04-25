Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklama Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki M.Ö. ve 19 yaşındaki B.K. adlı 2 genç kız tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu satışına 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki M.Ö. ve 19 yaşındaki B.K. adlı 2 genç kız tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sokakta uyuşturucu sattığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, geçen perşembe günü uyuşturucu sattığı belirlenen 17 yaşındaki M.Ö. ve 19 yaşındaki B.K. adlı 2 genç kızın kaldığı otelin odasına operasyon yaptı. Zanlıların otel odasındaki aramada, 336 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: DHA