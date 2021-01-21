Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı (2)
21.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:50
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden D.E, R.K ve O.A tutuklanarak cezaevine konuldu.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden D.E, R.K ve O.A tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı