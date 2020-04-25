Sokakta uyuşturucu satan 2 kız tutuklandı
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Bodrum, Güncel, Haber

Sokakta uyuşturucu satan 2 kız tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı 2 kız, tutuklandı.

25.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:24
Sokakta uyuşturucu satan 2 kız tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı 2 kız, tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen perşembe günü, uyuşturucu sattıkları belirlenen M.Ö. ve B.K. adlı kızların, kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Otel odasında 336 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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