Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
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Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan Kadir Ayyıldız, ağır yaralandı.

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan Kadir Ayyıldız, ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ayyıldız sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ayyıldız, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayyıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, şüpheli, ya da şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.


Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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