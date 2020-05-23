Sokakta top oynayanlar 'mobese'den tespit edildi BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda tedbirlerini artıran İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını mobese ile izlemeye aldı. Ekipler, mobeseden yapılan kontrollerde 4 kişilik grubun sokakta top oynadığını tespit etti. Ekipler, harekete geçerek gençlerin bulunduğu yere gitti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA