Sokakta top oynayanlar 'mobese'den tespit edildi
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Sokakta top oynayanlar 'mobese'den tespit edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi.

Sokakta top oynayanlar 'mobese'den tespit edildi
23.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:56

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda tedbirlerini artıran İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını mobese ile izlemeye aldı. Ekipler, mobeseden yapılan kontrollerde 4 kişilik grubun sokakta top oynadığını tespit etti. Ekipler, harekete geçerek gençlerin bulunduğu yere gitti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.


Kaynak: DHA

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