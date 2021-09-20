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Sokakta top oynayan çocuk dehşeti yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokakta top oynayan çocuk dehşeti yaşadı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, sokakta bulunan aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosuna asıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, sokakta bulunan aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosuna asıldı. Kablo bir anda patlayarak kıvılcımlar saçmaya başladı. Neye uğradığı şaşıran çocuk korkuyla kaçarken dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmaya çalıştı. Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı. Büyük korku yaşayan çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"Biz de olayın şokuyla korkup kaçtık"

Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu:

"Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı, birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik." - İSTANBUL

Sokakta top oynayan çocuk dehşeti yaşadı

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