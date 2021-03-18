Sokakta, tartıştığı trans bireyi döven saldırgan tutuklandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde tartıştığı trans bireyi M.A.'yı sokak ortasında döven R.K. adlı erkek saldırgan, tutuklandı.

Kumluca'da 15 Mart günü trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövüp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün savcılıkta ifade veren R.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Kumluca Cezaevi'ne gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı darbederek, hırpaladığı ve bağırdığı, olayı gören çevredekilerin kendisine tepki göstermesi sonrası da kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT