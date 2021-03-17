Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü
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Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü

17.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:17

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde trans birey olduğu öne sürülen M.A., tartıştığı R.K. adlı erkek tarafından sokakta dövüldü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde trans birey olduğu öne sürülen M.A., tartıştığı R.K. adlı erkek tarafından sokakta dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün öğleden sonra Kumluca ilçesinde meydana geldi. Trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövdü, ardından da kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı hırpaladığı ve bağırdığı, olayı gören çevredekilerin kendisine tepki göstermesi sonrası da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.


Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü
Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü
Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü
Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü
Sokakta, tartıştığı trans bireyi dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT

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