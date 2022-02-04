SOKAKTA TABANCAYLA BACAĞINDAN VURULDU

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da sokakta yürüyen Adem D. (43), tanımadığı bir kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Adem D.'ye, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla bir el ateş açarak, olay yerinden koşarak kaçtı. Kurşun Adem D.'nin sağ bacağını sıyırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Adem D., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, sokakta boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.