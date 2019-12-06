Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

06.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:48
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda tabanca ile başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince Atatürk Parkı'nda yakalandı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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