Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı Samsun'da otomobilden sokakta bulunanların üzerine silahla ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
13.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:57

Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da otomobilden sokakta bulunanların üzerine silahla ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden sokakta bulunanlara doğru rast gele tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda arkadaşları ile oyun oynayan 14 yaşındaki A.K. ile 24 yaşındaki E.K. yaralandı. Sol bacağından yaralanan A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sağ bacağından yaralanan E.K. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra otomobille kaçan silahlı saldırganın peşine düştü. Yapılan araştırma sonucu araçta Y.Y. ile A.C.A.'nın bulunduğu ve görgü tanıklarının ifadesine göre her ikisinin de tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri A.C.A.'yı yakalayarak gözaltına alındı. A.C.A.'nın üzerinden 3 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C.A. otomobilin önünde otururken Y.Y.'nin kendisinin bulunduğu taraftan tabancayla ateş açtığını, vatandaşların da ateş açanın kendisi olduğunu zannettiğini söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Firarda olan Y.Y.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokakta silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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