Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı
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Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı

Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı Adana'da çatışma sırasında bir sivili vuran, biri polis aracı olmak üzere toplam 3 araca da mermi isabet eden olayın faili 3 zanlı tutuklandı Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir vatandaşın yaralandığı, biri polis aracı olmak üzere...

Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı
15.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:21

Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı

Adana'da çatışma sırasında bir sivili vuran, biri polis aracı olmak üzere toplam 3 araca da mermi isabet eden olayın faili 3 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir vatandaşın yaralandığı, biri polis aracı olmak üzere 3 otomobile de kurşun isabet eden olayının faillerinden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesinde 12 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken arka cam kısmına mermi isabet etti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda polis aracı dışında 2 sivil araç da isabet aldı. Cinayet dedektifleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada iki grubun bir birine ateş ettiği sırada polis ekiplerinin yoldan geçtiği ve araca merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, birbirine ateş eden zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, evlere yaptıkları baskında Tayfur P. (23), Osman G.ve Soner G.adlı şahısları yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı

Kaynak: İHA

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