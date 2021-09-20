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'Sokakta Satranç Var' etkinliği geniş bir katılımla yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
'Sokakta Satranç Var' etkinliği geniş bir katılımla yapıldı

Afyonkarahisar'da 'Sokakta Satranç Var Projesi' Veysel Eroğlu parkında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da 'Sokakta Satranç Var Projesi' Veysel Eroğlu parkında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen 'Sokakta Satranç Var Projesine, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT ),

Afyonkarahisar Engeliler Spor Kulübü yöneticileri ve üyeleri ile birlikte sporcular ve velileri katıldı. Havanın da güzel olmasıyla birlikte etkinliği bu yıl önceki yıllara göre daha geniş bir katılımla yapıldı.

160 çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireyin katıldığı etkinlik kıyasıya maçlarla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

'Sokakta Satranç Var' etkinliği geniş bir katılımla yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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