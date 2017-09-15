Kırıkkale Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Sokakta Satranç Var' isimli etkinlikle satranç meraklıları açık havada satranç oynama heyecanını yaşadılar.



Kırıkkaleli satranç meraklıları satranç takımlarını bu sefer Büyük Şehir Parkı'nın oturma alanlarına kurdular. İl Satranç Temsilciliği'nin çağrısıyla bir araya gelen satranç meraklıları, burada hep birlikte satranç oynadılar. Küçük büyük her yaştan vatandaş satranç oynamanın keyfini paylaştılar, kendilerini seyreden meraklı gözlere de oyunun nasıl oynandığını anlattılar.



Kırıkkale Satranç İl Temsilcisi Bülent Köksal, düzenledikleri etkinliği şöyle anlattı:



"Türkiye Satranç Federasyonu'nun 81 ilde düzenlediği 'Sokakta Satranç Var' adı altında, halkın bu oyunun farkına varması için yapmış olduğu bir etkinlik. Etkinliğimizin üçüncü yılı, bütün ülkede illerde ve bazı ilçelerde halka açık alanlarda, satranç sporunu tanıtmak amacıyla yapılıyor. Geçtiğimiz senede Şehitler Parkı'nda bu etkinliği düzenlemiştik, daha öncede Cumhuriyet Meydanı'nda idik, şimdi üçüncü senemizde de Kırıkkale'nin yeni sembolü olan Büyük Şehir Parkı'nı seçtik. Burada satranç oyununun her yerde oynanabileceğini göstermek amacıyla hep birlikte satranç oynayacağız. Hem de burada hoşça ve birlikte vakit geçirmek, en azından buradan geçen vatandaşların da satrancı görmesi amacındayız." - KIRIKKALE