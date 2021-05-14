Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | 3. Sayfa

Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir genç, sokakta rastgele ateş açtığı silahı ile kendini karın bölgesinden vurarak intihara kalkıştı.

Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir genç, sokakta rastgele ateş açtığı silahı ile kendini karın bölgesinden vurarak intihara kalkıştı. O anlar kameralara yansırken, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Sami S. isimli genç, henüz bilinmeyen nedenle sokakta tabanca ile rastgele ateş etti. Çarşı Merkez Amirliği'nin de yer aldığı bölgede ateş eden şahıs bir anda kaçmaya çalışırken, silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. PTT Trabzon Merkez binası önüne gelen Sami S. tabancayla karın bölgesinden kendini vurarak intihara kalkışırken, ağır yaralanarak yere yığılan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sami S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

Son dakika 3. sayfa: Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Son dakika 3. sayfa: Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti
Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti
Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini vurarak intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:51:54. #1.14#

title