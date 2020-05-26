SOKAKTA POLİSİ GÖREN ÇOCUK AĞLADI; POLİS VATANDAŞLARA SİTEM ETTİ
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SOKAKTA POLİSİ GÖREN ÇOCUK AĞLADI; POLİS VATANDAŞLARA SİTEM ETTİ

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan çocuklar polisi görünce ağlamaya başladı.

SOKAKTA POLİSİ GÖREN ÇOCUK AĞLADI; POLİS VATANDAŞLARA SİTEM ETTİ
26.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:57

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan çocuklar polisi görünce ağlamaya başladı. Ağlayan bir çocuğu kucağına alarak sakinleştiren polis memuru, vatandaşa tepki gösterdi ve "Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksunlar çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi. 

Olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Cebeci Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerini gören çocuklar kaçarak evlerine girdi. Sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuk ise ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu gören polisler çocuğun yanına giderek onu kucağına aldılar ve sakinleştirmeye çalıştılar. Bu sırada kendilerini cep telefonu ile çeken mahalle sakinlerine sitemde bulunan bir polis; "Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz ' Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar. Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Bir yasak var ve uymalıyız buna. Bu bayram günü hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Bu yasaklar bitsin birlikte sokağa çıkalım birlikte oynayalım. Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz' Neden bizden korksunlar çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi. Polis ekipleri daha sonra ağlayan çocuğu babasına teslim etti.

Görüntü dökümü: ----------------Cep telefonu görüntüsü-Çocuğun ağlaması

-Polisin konuşması


Kaynak: DHA

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