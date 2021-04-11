Sokakta polise yakalandı, "Virüsüm yok kendimi vururum" dedi
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Sokakta polise yakalandı, "Virüsüm yok kendimi vururum" dedi

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

- Sokakta polise yakalandı, "Virüsüm yok kendimi vururum" dedi Karantinayı delerek sokakta polise yakalanan temaslı adam, "Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim" dedi Aksaray'da temaslı olduğu için "Riskli" olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam...

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- Sokakta polise yakalandı, "Virüsüm yok kendimi vururum" dedi

Karantinayı delerek sokakta polise yakalanan temaslı adam, "Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim" dedi

AKSARAY - Aksaray'da temaslı olduğu için "Riskli" olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam sokakta polise yakalanınca, "Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim" diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. idaresindeki 40 AAP 423 plakalı Toyota marka otomobili durdurdu. Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın Korona Virüs izlenimlisi olduğunu tespit etti. HES kodu sorgulamasında "Riskli" olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, "Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim" dedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı.

Sokakta polise yakalandı, 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi
Sokakta polise yakalandı, 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi
Sokakta polise yakalandı, 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi
Sokakta polise yakalandı, 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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