Sokakta oyun oynarken ceset buldular
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Sivas, 3. Sayfa

Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Sokakta oyun oynarken ceset buldular Sivas'ta onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu Sivas'ta sokakta oyun onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu.

26.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Sivas'ta onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu

SİVAS - Sivas'ta sokakta oyun onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Abdulvahapgazi Mahallesi 17. Sokakta bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat çevresinde oyun oynayan çocuklar bir cesetle karşılaştı. Durumu anne ve babalarına anlatmaları ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, inşaat halindeki binada ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Kaynak: İHA

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Sokakta oyun oynarken ceset buldular

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