Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Son dakika haber | SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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