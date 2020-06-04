Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı.

Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Kısıtlamalara rağmen evinin önüne çıkarak oyun oynayan 7 yaşındaki E.G.'ye minibüs çarptı.

Ağır yaralanan çocuk önce yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü. Çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.

Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA