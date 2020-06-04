Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı
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Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı

Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı.

Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı
04.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:47

Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Kısıtlamalara rağmen evinin önüne çıkarak oyun oynayan 7 yaşındaki E.G.'ye minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk önce yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü. Çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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