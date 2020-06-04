Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı.

Sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Kısıtlamalara rağmen evinin önüne çıkarak oyun oynayan 7 yaşındaki Emir Gülen isimli çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk önce yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü. Minik çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine sevk edildi. Güden'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA