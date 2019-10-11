Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...
Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandıŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim...
11.10.2019 13:40
Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA