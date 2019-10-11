Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandıŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim...

11.10.2019 13:40
Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna...

Sokakta oynarken göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan Elif son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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