Sokakta Metrobüste Şamata Şov



Avcılar başta olmak üzere çeşitli ilçelerde sokak müzisyenliği yapan grup üyeleri metrobüsle evlerine dönerken, çalıp, oynayarak ve şarkılar söyleyerek kendileri ile birlikte yolcuları da eğlendiriyor.







Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen Aykut Aksöz, İlker Vurmaz, Erkan Demirci, Vedat ile kardeşi Sedat Koçak 'Şamata' adını verdikleri grup oluşturdu. İstanbul'da sokakta müzik yaparak izleyicilerin bağışları ile geçimlerini sağlamak isteyen sokak müzisyenleri Avcılar, zaman zaman Üsküdar ve Kadıköy'de akşam saatlerinde mini konserler verirken ortalık bir anda şenlik alanına dönüyor. Hafta sonunda Avcılar'da Marmara Caddesi'nin sonunda akşam saatlerinde sokak konserleri veren müzisyenler, oturdukları Anadolu Yakası'na gitmek için yine metrobüsü kullanıyor.