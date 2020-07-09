Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu

Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu Maskesiz gezenler, önlerine sedye koyarak uyardılar Sedyeli ekibi görenlerden bazıları maskesini taktı bazıları ise sedyeye yattı Maskesini takmadan yürüyen vatandaşlar: "Uyarılınca aklım başıma geldi" Kocaeli Büyükşehir...

09.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:19

Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu

Maskesiz gezenler, önlerine sedye koyarak uyardılar

Sedyeli ekibi görenlerden bazıları maskesini taktı bazıları ise sedyeye yattı

Maskesini takmadan yürüyen vatandaşlar:

"Uyarılınca aklım başıma geldi"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit'in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıranlardan bazıları maskeyi taktı bazıları ise sedyeye yattı.

Korona virüs salgınında korunmanın en temel yollarından biri olan maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının yaptıkları sosyal deney, maske takmayanları önce şaşırttı sonra tebessüm ettirdi. İzmit'in en işlek alanlarından olan Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşları önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevliler, temassız bir şekilde vatandaşları uyardı. Sosyal deneyde maskesini doğru takmayan vatandaşların verdiği tepkiler birbirinden ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Maskelerini doğru takmadan gezen vatandaşların bazıları ekipleri görünce maskelerini düzeltirken, bazıları ise takmadıkları maskeleri takıp sedyeye yattılar.

Maske takmayanlar önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşırdı

Maske kullanımı konusunda gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi. Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Karşısında tulumlu görevlileri, sedyeyi gören ve megafondan uyarıları işiten maskesiz ve yanlış maske takan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular bir vatandaşı kısa süreliğine sedyede taşıdı. Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz'in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

"Buradaki uygulamayı görünce maskemi düzelttim"

Son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu vurgulayan Muhammet Furkan Şenkaranfil, "Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya ne kadar önem verdiğini bu sosyal deneyden de anlıyoruz" dedi.

"Uyarılınca aklım başıma geldi"

Virüsten korunmada maskeyi doğru takmanın ve mesafe koymanın şart olduğunu belirten Ergün Örgü, "Buradaki sosyal deney gerçekten çok iyi bir uygulama, benim de biraz önce maskem çenemde idi ama buradaki durumu görünce aklım başıma geldi ve maskemi düzelttim" diye konuştu.

"Önüme çıkan sedyeye çok şaşırdım"

Önüne çıkan sedye ile çok şaşırdığını ifade eden Fisün Çengelköy, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurallara uyulmasına dikkat çeken böyle bir mizahsen yaptığını öğrenince çok mutlu oldum ve hoşuma gitti. Bazı insanlarımız gerçekten kurallara uymuyorlar, evet maske takmak gerçekten zor ama bu kendi sağlığımız için çok önemli. Lütfen herkes maskesini koluna, çenesinin altına değil ağzını ve burnunu kapatacak şekilde taksın. 1984 yılından bu yana burada yaşıyorum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bütün hizmetlerden memnun kaldım. Pandemi sürecinde toplu alanların dezenfekte edilmesi zaten bambaşka bir hizmetti" şeklinde konuştu.

Aydın Sigalı "Halkın dikkatini çekmeye çalıştık"

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ise, "Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 3 şehidimiz var
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 3 şehidimiz var
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Yaşar Güler Cahit Özkan Hüseyin Filiz
Magazin Hadise Çağla Şıkel Kemal Sunal Ebru Gündeş
Spor Podolski Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sokakta maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 13:20:24. #1.14#
title