Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı - Haberler
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Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Antalya'da site bahçesine giren iki köpek yüzünden çıkan tartışmada bir genç 4 kişinin saldırısına uğradı.

Antalya'da site bahçesine giren iki köpek yüzünden çıkan tartışmada bir genç 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzme havuzuna sığınan baba ve oğlunu darp etmeye devam eden şahısları polis biber gazı ile dağıttı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde cocker cinsi iki köpeğini gezdirmeye çıkan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Burak Batuhan Acar'ın köpeği, yakındaki bir sitenin bahçesine girdi. Acar, hemen köpeğini çıkarmaya çalışırken, iddiaya göre yanına gelen kişi onu yumruk atıp köpeğini tekmeledi. Sokağa taşan tartışmanın ardından genç, yakındaki yüzme havuzuna sığındı. Uğradığı saldırı karşısında Acar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve havuz bahçesinde ekipleri beklemeye başladı. Olayı ailesine de haber veren genç, polislerin geldiği sırada, site tarafından gelen kişilerin yine saldırısına uğradı. Görevliler genci havuz içine alırken, darp etmeye çalışanlar ile olayı ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Arada kalan gencin babası kafasından yaralandı. Polis olayı biber gazı kullanarak yatıştırdı. Olayda yüzme havuzunun otomatik kapısı da zarar gördü. Havuz görevlilerinin 'Lütfen yasak, yasak' demesine rağmen kişiler, gence saldırdığı anlar an be an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"5 kişi saldırdı"

Olayın ardından 5 kişi ve ilk saldıran kişiden darp raporu alarak şikayetçi olan Burak Batu Acar, "Her zamanki gibi bugün de cocker cinsi iki küçük köpeğimizi sokağa gezdirmeye çıktım. Ara sokağa girerken bir kişi baba, burada köpek gezdirmemesini ve tapulu malı olduğunu söyledi. Aramızda bir tartışma yaşandı. Sonra bu kişi aracıyla takip etmeye başladı, ondan sonra üzerime yürüdü ve beni itti. Daha sonra bana tahditler savurup, köpeğime ve bana vurdu. Havuzun güvenlik görevlileri araya girdi ve ben polisi aradım. Onlara şikayet edeceğimi söyledi. Telefonda o kişi birilerini arayarak, "Burada köpekli bir çocuk var beni darp etti, bana vurdu, onun işini görün" diye bir görüşme yaptı. Ondan sonra arabasıyla ayrıldı. Bir süre sonra polis ekipleri ve ailem geldi. 5 kişiden 3'ü yine bana saldırdı. Burnumda kırık var, boynumda çizik var" dedi.

"Canımı zor kurtardım"

Tekmeli yumruklu saldırıya uğradığını ve havuzun görevlileri tarafından içeri alınarak canını zor kurtardığını dile getiren Acar, "Canımı zor kurtardım. Beni odaya kilitlediler. Köpeklerimi de kaçırdılar. Ben orada canımı zor kurtardım. Babamda başımdan yaralandı. Arbedeyi polis biber gazı ile ayırdı. Mahalle kimsenin değil. Saldırganların hepsinden şikayetçiyim. Polisin arkasındayım, üzerimize yürüdüler. Gereken cezayı alsınlar, olayın sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

"Saldırdılar"

Olayı gören Çisem Burçin, olayın biranda geliştiğini ve neye uğradıklarını anlamadıklarını belirterek, "Köpeklerini gezdiren genç saldırıya uğradı. Sonra buraya aldık. Ama şahıslar gence burada saldırdı. Polis geldi yine olay devam etti. Arbede yaşandı. Genç içeri kaçırılarak kurtarıldı. Bizde köpekleri aldık. Polis biber gazı ile kalabalığı dağıttı ama hem genç hem babası yaralandı" dedi. - ANTALYA

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı

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