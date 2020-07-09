Sokakta karşılaştılar birbirlerine kurşun yağdırdılar Adana'da gece sokakta karşılaşan ve yan bakma meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Adana'da gece sokakta karşılaşan ve yan bakma meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Fikret B. (25) ve arkadaşı Ali T. (24), aralarında husumet olan İlyas İ. (20), Ömer E. (24), Sefer S. (22) ile karşılaştı. İki grup birbirlerini görünce "yan bakma" meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iki grup birbirlerine silahla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla Ali T., Sefer S., Fikret B. ve Ömer E. yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. İlyas İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan Sefer S. ile Ali T.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, Ömer E. ile Fikret B. ise tedavilerinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, suçu birbirlerinin üzerine attığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas İ., Ömer E. ve Fikret B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı olan Sefer S. ile Ali T.'nin ise tedavileri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA