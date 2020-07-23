Sokakta karşılaştığı kişi tabanca ile yaraladı
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Sokakta karşılaştığı kişi tabanca ile yaraladı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Aykut Çelik(25) sokakta tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

Sokakta karşılaştığı kişi tabanca ile yaraladı
23.07.2020 04:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 04:25

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Aykut Çelik(25) sokakta tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken, polis ekipleri Çelik'i vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Karşıyaka ilçesindeki Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Çelik yürüdüğü sırada, yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli geldi. Çelik ile tartışmaya başlayan şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayı ardı ardına ateşledi. Vücudunun birçok yerine kurşun isabet eden Çelik, kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aykut Çelik'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan genç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik'in hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.  Soruşturma başlatan polis ekipleri, Çelik'i tabanca ile vuran şüphelinin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

 


Kaynak: DHA

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