Sokakta karşılaştığı eşini bıçakla yaraladı

16.09.2019 15:36

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tolga Ç. (33) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Elif Ç. (30) ile Namazgah Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Tolga Ç, Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaralanan Elif Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Tolga Ç. ise sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA