Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | 3. Sayfa

Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı Kozan'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis merkezi yanındaki arazide yavru kedileri fark eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken yavru kedilere duyarsız kalmadı.

Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı

ADANA - Kozan'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis merkezi yanındaki arazide yavru kedileri fark eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken yavru kedilere duyarsız kalmadı. Emniyet Müdürü bebek kedileri veteriner desteği alarak ilaçla bakımlarını gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 15.00 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanında bulunan arazide sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin sesini duyarak çevreyi araştıran Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak gözleri iltihap nedeni ile kapanan yavru iki kediye sahip çıktı. Büyükatak gözleri kapanan iki kediyi alarak polis merkezine getirdi. Veteriner hekimlere ulaşan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak veteriner hekimlerin yönlendirmesi ile kedilerin kapanan gözlerine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükatak'ın kedileri evlat gibi sevmesi ve bebek gibi sevme anları ise sosyal medyada vatandaşlardan alkışlarla karşılandı.

Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı
Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokakta kalan yavru kedilere emniyet müdürü sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 22:47:22. #1.14#

title