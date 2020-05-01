Sokakta kalan Afrikalı kimsesiz kadın sığınma evine götürüldü

Sokakta kalan Afrikalı kimsesiz kadın sığınma evine götürüldü Konya'da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.

Sokakta kalan Afrikalı kimsesiz kadın sığınma evine götürüldü

KONYA - Konya'da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde bir kadının sokak üzerinde yemek pişirdiği ve yardıma muhtaç olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekibi Demokratik Kongolu 55 yaşındaki Maria isimli kadını bir tavada yemek pişirirken buldu. Sokakta yaşadığını söyleyen kadın polis tarafından önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından kadın sığınma evine götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 4 Mayıs Pazartesi günü Afrikalı kadın ile ilgili yasal işlemin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA