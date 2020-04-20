Sokakta kalan 60 mülteciye polis sahip çıktı Sokakta kalan 60 mülteciye polis sahip çıktı Mültecileri gitmek istedikleri yere polis çevik kuvvet otobüsü ve polis aracı ile götürdü Yunanistan'a geçemedikleri için Denizli'ye geri gelen yaklaşık 60 mülteciye polis sahip çıktı.

Sokakta kalan 60 mülteciye polis sahip çıktı

Mültecileri gitmek istedikleri yere polis çevik kuvvet otobüsü ve polis aracı ile götürdü

DENİZLİ - Yunanistan'a geçemedikleri için Denizli'ye geri gelen yaklaşık 60 mülteciye polis sahip çıktı. Sabah erken saatlerde İl Göç İdaresi önüne getirilen ve bazılarının kaldırıma uzanarak uyuduğu çoluk çocuk 60 kişi ardından otobüslere bindirilerek gitme istedikleri yere gönderildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yunanistan'a geçmek için Edirne İpsala Sınır Kapısı'na giden ancak karşıya geçemeyen Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 60 mülteci Malatya'da kaldıkları 14 günlük karantina süresinin ardından Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne getirildi. Çevreden geçen vatandaşlar bazılarının çoluk çocuk kaldırımda uyuduğu mültecileri görünce polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından mültecilerin başka kentlere sevk edilmek üzere Denizli'ye getirildikleri tespit etti. Ardından polis ekipleri Denizli'de ikametleri bulunan ve kentte kalmak isteyen 25 kişiyi maske ve eldiven gibi gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra polis araçları gitmek istedikleri yere götürürken şehir dışına gitmek isteyenler için ise bölgeye çağırdığı çevik kuvvet otobüsüne sosyal mesafe kurallarına göre oturtup otogara götürdü.

Öte yandan, geceyi sokakta geçiren mülteciler ise polis ekiplerinin yardımcı olmasından dolayı ve ekmek gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA