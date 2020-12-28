Sokakta kalan 3 kardeşe imece usulü "yuva" kurulacak

Edirne'de kira vermeden oturdukları evin satılması sonrası sokakta kalan kardeşler için Edirne'de el birliğiyle ev yapılıp döşenecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, Hasan, Ferdi ve Tarık Ürkütmen kardeşlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bedelsiz olarak oturdukları evin satılması sonucu evsiz kaldıklarını belirtti.

Ürkütmen kardeşlerin, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir otele yerleştirildiğini hatırlatan Gürkan, "Belediye evlerinde 75 metrekarelik bir arazimiz boş. Oraya onlar için bir konut yapacağız. Edirne Valiliği de konutun donanımını yapacak. Böylece yine imece usulü bu 3 vatandaşımıza başlarını sokabilecekleri bir evi sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar