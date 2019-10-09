Sokakta kadını bıçaklayan sanığa hapis cezası

09.10.2019 12:34

Adana'da, bir kadını sokakta bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutuklandı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Necdet Erdoğan Artural ile taraf avukatları geldi.

Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede boynu, kulağı ve burnu ile vücudunun değişik yerlerine 80 dikiş atılıp tedavi edildikten sonra taburcu edilen Serap Sağlam ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Artural, savunmasında, pişman olduğunu söyledi.

Hakim, sanık Necdet Erdoğan Artural'ı, "kasten yaralama" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hakim, eylemin silah sayılan bıçakla işlenmesi ve yaralanan Serap Sağlam'ın yüzünde sabit iz meydana gelmesi nedeniyle cezayı 7 yıl 6 aya yükseltti. Sanığın, eylemi haksız hareketler nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle bu ceza, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına indirildi. Hakim, sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Sanık, "tehdit" suçundan ise beraat etti.

- Olay

Seyhan ilçesi İnönü Parkı yakınlarında, 11 Aralık 2018'de, Necdet Erdoğan Artural, iddiaya göre, cep telefonuyla bir arkadaşı ile görüşen Serap Sağlam'ı bıçaklayarak yaralamıştı. Artural hakkında, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA