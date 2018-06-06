Sevgilisini 15 Kez Bıçaklayarak Öldüren Caninin İfadesi: Evimi ve Arabamı Sattırdı

Bursa'da akraba olduğu sevgilisi Nurcan Efe'yi (39) sokak ortasında 15 bıçak darbesi ile öldüren Dursun Efe(28) mahkemede, ''Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan bana hakaret etti. Sinirlendim bıçakladım." dedi. Yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Dursun Efe'nin kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan Dursun Efe, yine 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SOKAK ORTASINDA 15 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRDÜ

İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve uzaktan akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre arkadaşlık yaptığı Dursun Efe'den ayrıldı. Cinayet, Nurcan Efe'nin, 2016 yılının temmuz ayında, arkadaşı Şahsane Vardar'ı ziyarete gittiği Gemlik'te işlendi. Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde, Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'ye saldırarak 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören Dursun Efe taburcu edilince tutuklandı.

''EVİMİ VE ARABAMI SATTIM, BİRLİKTE HARCADIK''

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan yargılanan Dursun Efe, yaptığı savunmasında, "Öldürme olayını tasarlayarak yapmadım. Cep telefonumu ve güneş gözlüğümü iyi olduğumuz dönemde Nurcan'a vermiştim. Zaman zaman kendisinden bunları istiyordum. O gün alkollüydüm. Gemlik'e gelen Nurcan ve kız arkadaşı Şahsene ile evinin yakınında karşılaştım. Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan burada bana hakaret etmeye başladı. Sinirlendim bıçakladım. Pişmanım." dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Efe yargılandığı mahkemece önce ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 25 yıla indirdi. Yaptığı itiraz sonucu Dursun Efe'ye verilen cezayı Yargıtay, yapılan son duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na avukatın katılmaması nedeniyle usulden bozdu. Tekrar yargılanan Efe, bakanlık avukatının hazır bulunduğu son duruşmada eski savunmasını tekrarlayıp cinayeti tasarlayarak işlemediğin öne sürdü. Mahkeme heyeti, Efe'ye tekrar 25 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.