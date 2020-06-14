Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü

KÜTAHYA'da evlerinde ders çalışan 2 üniversite öğrencisi sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı.

Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü
14.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:12

KÜTAHYA'da evlerinde ders çalışan 2 üniversite öğrencisi sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı. İki grup arasında çıkan arbedede yaralanan Metin Koyun (19) hastanede hayatını kaybederken, öğrenciler gözaltına alındı.

Olay 04.00 sıralarında Gaybiefendi Mahallesi Bekiravlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında gürültü yapan ve alkollü oldukları öğrenilen Metin Koyun ile Enes İşsiz'e evlerinde ders çalışan üniversite öğrencisi Umut Yılmaz ile Emirhan İdi pencereden sessiz olmaları için uyarıda bunundu. Sokağa inen iki üniversite öğrencisi elinde bıçakla gelen Metin Koyun'un saldırısına uğradı. İki grup arasındaki arbedede Metin Koyun ve Enez İşsiz yaralandı. Evlerine kaçan üniversite öğrencileri kapıyı kilitleyerek polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.Kavgada karnından bıçakla yaralanan Metin Koyun ile hafif şekilde yaralanan arkadaşı Enes İşsiz'i ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Metin Koyun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.İKİ ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden Umut Yılmaz polislere olayı anlatarak, 'Ben bıçaklamadım, o bıçağı düşürdü ben yerden aldım. Kim bilmiyorum bana o hengamede kafa attılar sendeledim bıçak benim elimdeydi. Sonra hemen eve kilitledik kendimizi sonra polisi arayıp yardım istedik' dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Leyla Güven Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Ebru Polat Emre Kınay Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Kadın Karar Jandarma
Şu an buradasınız: Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 15:41:01. #1.14#
title