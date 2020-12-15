Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
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Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

15.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:18

- Sokakta görenler dönüp bir daha baktı Kimisi güldü kimisi ise şaşkın bakışlarla izledi Trabzon'un en işlek sokağında 'Kaz' görüntüsü şaşırttı.

- Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Kimisi güldü kimisi ise şaşkın bakışlarla izledi

Trabzon'un en işlek sokağında 'Kaz' görüntüsü şaşırttı.

TRABZON - Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon'daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı. Şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan" Kaz" ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı olurken o anı cep telefonuyla görüntülemek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de" "HES kodu var mı onun abla ? sorusuna "var var" diye cevap vermesi gülümsetti. Kaz'ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı
Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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