Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular
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Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular

Antalya'nın Kepez ilçesinde bahçeden yola çıkan zehirli engerek yılanını sokak ortasında gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra yılanı elleri ile yakaladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bahçeden yola çıkan zehirli engerek yılanını sokak ortasında gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra yılanı elleri ile yakaladı. Yakaladıkları yılanı boş su bidonuna koyan vatandaşlar yılanı doğaya geri bıraktı.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi ile gördükleri karşısında şaşıran mahalle sakinleri bir süre yılanı izledi. Zehirli engerek yılanı olduğu öğrenilen yılanı vatandaşlardan birisi önce 30 santimlik bir çubukla yoklayıp sonra su bidonuna sokmaya çalıştı. Yılanın kafasına doğru bidonun ağzını yaklaştıran vatandaş bunda başarılı olamayınca bir başka vatandaş yılanı kuyruğundan yakalayıp bidona soktu. Yılandan önce korkan çocuklar daha sonra şişede sevdi. Yılan bir süre sonra doğaya tekrar bırakıldı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleriyle yakalayıp bidona soktular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:34:23. #1.14#
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